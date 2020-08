Ex pareja de Pepillo Origel quiere ponerle un alto por llamarlo “prostituto”

Hace algunos meses, Pepillo Origel estuvo en el foco de los espectáculos después de que se filtraran unas fotografías junto a su ex pareja Pablo Alderete, quien resultó ser mucho más joven que él y además dedicarse a la creación de contenido para adultos, pues tiene su cuenta de Only Fans donde sube contenido LGBT.

Al filtrarse las imágenes, el conductor de Televisa dijo que este sujeto era un “prostituto” y que quería bajarle dinero, o al menos eso es lo que asegura el actor de contenido sexual, por lo que recientemente no aguantó más, y envió un mensaje al famoso.

Fue a través de sus redes donde Alderete dijo que lo que presuntamente dijo Origel le parecía injusto, pues según él mandó a publicar en periódicos de León Guanajuato que este joven era un “Prostituto”.

De acuerdo con las declaraciones que hizo el joven, no es ningún prostituto, y que todo el tiempo que estuvo con el famoso fue una relación seria y formal, además de que por su culpa se metió en grandes problemas con su familia.

“A ver, yo comprobé que no soy ningún prostituto, lo que tuve con él fue una relación seria y formal, así que que no me venga con esas cosas, no sé en qué te basas ni por qué haces ese comentario”