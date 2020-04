Ex pareja de Miley Cyrus asegura que no ha podido vivir tranquila desde la ruptura/Foto: Progreso Hispano News

Tener un romance con un famoso no siempre es algo sencillo, pero para Kaitlynn Carter eso nunca fue un problema, hasta que terminó su corta relación con la cantante Miley Cyrus. La bloguera estadounidense aseguró en una entrevista vía Instagram que desde que terminó su noviazgo con la estrella del pop, su vida ya no pudo ser igual de tranquila como antes.

Se dice que Kaitlynn Carter de 31 años fue la causante de que Miley dejara a su ahora ex esposo, Liam Hemsworth. Ambas fueron captadas besándose en un yate cuando Cyrus aún estaba con Liam, así que esta infidelidad fue el punto final del matrimonio entre la cantante y el actor.

Liam Hemsworth, Miley Cyrus y Kaitlynn Carter/Foto: PD América

Sin embargo, el romance entre Miley y Kaitlynn fue algo que sólo duró unos cuantos meses, ya que la relación no funcionó y decidieron terminar. Unas semanas después, Miley de 27 años, ya estaba saliendo con el que es su actual novio, el cantante Cody Simpson de 23 años.

cody Simpson y Miley Cyrus/Foto: InStyle México

Ante esto, la bloguera Kaitlynn Carter pensó que toda su vida volvería a la normalidad; ya que no estaría de novia con una celebridad como lo era su ex novia Miley Cyrus o su ex pareja, el modelo Brody Jenner, hijo de Caitlyn (Bruce) Jenner. Pero todo fue muy distinto, ya que la prensa aún seguía interesada en conocer más sobre la privacidad de la bloguera.

“Yo estaba muy mortificada. La narrativa estaba tan alejada de lo que en realidad era la situación y eso fue una llamada de alerta para mí”, relató Carter.

En una entrevista en Instagram Live con su compañera de Hills: New Beginnings, Whitney Port, la estadounidense expresó que tenía demasiado miedo de salir o que la gente la viera con alguna persona, ya que los paparazzis la seguían por todas partes tratando de saber más sobre su vida.

¿Kaitlynn Carter se arrepiente de salir con Cyrus?

Al tener que vivir por toda esta experiencia, la ex novia de Miley Cyrus expresó que tuvo que cambiar muchas cosas sobre su imagen pública, ya que nunca pensó convertirse en una “famosa” por ser la ex pareja de alguien.

“Yo simplemente no preví que pasaría nada como esto. Estoy acostumbrada a eso cuando estoy con Brody o cuando estaba con ella, pero nunca yo sola. Mi cabeza está dando vueltas”, relató.

También te puede interesar: Miley Cyrus reveló que gracias a Hilary Duff hizo casting para “Hannah Montana”

Por tener que vivir esta difícil experiencia, Kaitlynn declaró que si hubiera sabido que su vida personal y privada se iba a ver perjudicada, quizá hubiera tomado otras medidas antes de ser novia de Miley.