Ex pareja de Luis Miguel le dedica contundente mensaje públicamente

Debería existir un planeta en el cuál, cuyas exigencias para habitar en él se basaran en que cada persona tuviese que ser sometida a diferentes pruebas. Que estas pruebas no solo se enfocaran en IQ, destreza y habilidades especiales; si no que además fuera necesario hacerle un estudio profundo a cada individuo para ver los niveles de estabilidad mental, ya que ser inteligente, capaz y hábil no quiere decir que seas una persona “estable”; que cada uno de nosotros fuera sometido a diferentes situaciones con diversas circunstancias, diferentes tipos de personas, culturas, clases sociales, animales y hasta cosas para ver los niveles de equilibrio, permanencia y perdurabilidad “emocional” de cada quien, pero sobretodo sobretoooodo para evaluar los niveles de humanismo, educación, amabilidad y gentileza que poseemos. Que además se necesitaran radiografías del alma para ver exactamente quien es cada quien y lo verdaderamente esencial de cada persona, sus valores. Porqué lo exterior, lo que se ve a simple vista, lamentablemente no siempre hace match con lo que se lleva dentro. Yo sin duda alguna estaría dispuesta a ser sometida a todo con la premisa de poder vivir en un lugar en dónde dichas exigencias fueran certeras. Suerte la mía de poder hacer mi día a día acompañada de seres sanos mental y emocionalmente que cuentan con una infinita belleza interior y a la vez Dios los premió con brillos exteriores y magia, ya que cruzarnos con el paquete completo es como encontrar un trébol de cuatro hojas... @mireilleps @burusa123 @oscarcarvalloparis @danielalazo1, @teohoffmann @marygbll , @rizzialealcala @danielaurosa @_sarmiento_ @jonathan_mulco @pieroluisi @gabytmakeup @miguelsierralta @andrebarbie @l_e_t_i_g_r_e @karen_norgaard entre otros... dedicado a ustedes que son luz y magia por dentro y por fuera, pero también a la cuerda de locos con los que he tenido que lidiar en esta jungla de concreto... �� gracias por inspirarme una vez mas. Siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, la manera en como tratamos a los demás es lo único que nos define.

