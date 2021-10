Una ex pareja de Ingrid Coronado arremetió en contra de una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana tras su destacada participación en Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Charly López, ex integrante de Garibaldi y también “ex amor” de la conductora.

Según dijo en una entrevista para el canal de Youtube de MichTV, no se lleva bien con su ex pareja, pues según él descubrió que no era lo que él pensaba y que se siente totalmente decepcionado.

Pese a ser una de las presentadoras preferidas del matutino de la televisora del Ajusco, Ingrid rompió el silenció y habló de la tortura que fue para ella estar en ese proyecto, pues en varias ocasiones tuvo que correr a llorar a los baños.

Charly López ataca a Ingrid Coronado

Charly arremetió contra la mamá de su hijo

No quiso entrar mucho en detalles, Charly dijo que desde hace mucho tiempo está distanciado de su ex pareja y el contacto entre ambos no existe, ni por su hijo se hablan, lo que deja ver que no tienen ninguna relación.

“No hay ningún tipo de relación, ni tampoco la quiero, Mich, y mira que para que yo diga eso o sea debe haber algo detrás fuerte. Ni siquiera la quiero”.

Charly López no ha visto a su hijo en un año, tema del que también se habló en la explosiva entrevista y afirmó que eso lo tiene muy triste, pues el conflicto crece con su ex pareja; es importante mencionar todo esto se dio a conocer en La Verdad Noticias.

“No la quiero cerca de mi vida, con eso te digo todo”.

¿Cómo difamaron a Ingrid Coronado?

La presentadora fue exhibida de manera "indebida" en redes sociales

En agosto de este año la presentadora ganó una demanda contra una revista que publicó una serie de fotografías que no tenían la autorización para hacerlo, por lo que ella los demandó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor.

Emiliano, el hijo de Ingrid Coronado y el ex Garibaldi, quedó en medio de los problemas entre sus padres y los conflictos que ha tenido que librar la querida presentadora de televisión.

