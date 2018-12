Ex novio de Thalía revela intimidades de la famosa cantante

La cantante Thalía ha causado tremendo alboroto en las redes sociales, luego de las declaraciones del actor de las telenovelas Arturo Peniche y todo se debió cuando el famoso durante una entrevista reveló como era trabajar con la intérprete de “No me acuerdo”, confesando que la artista tenía mal aliento.

Thalía es una de las cantantes más queridas de todo el público mexicano, sus nuevos proyectos como su nuevo disco que lleva por nombre “Valiente” al igual que el lanzamiento de sus cosméticos y su nueva colección de ropa han emocionado a todos sus fans. A sus 47 años es una de las mujeres más hermosas del medio de la farándula.

Recordamos que Arturo Peniche participó en la telenovela “María Mercedes” junto a la protagonista Thalía, ambos formaron una de las parejas más famosas de los melodramas, pero él reveló que las escenas de besos eran incomodas, debido al mal aliento de la cantante. A la famosa le gustaba los mariscos y durante las comidas ella aprovechaba para comerlo, pero cuando llegaba el momento de las grabaciones, el actor tenía que soportar el mal aliento.

Tras las confesiones de Arturo Peniche, el actor Rodrigo Vidal, quien fue novio de Thalía mencionó al respecto sobre el mal aliento de la famosa.

Pero tras los comentarios que hizo, mencionó que sus besos son maravillosos:

“No es cierto, no recuerdo nada. Un caballero no tiene memoria ¿no? No tengo, no sé nada”, “No me acuerdo, pero quiero creer que sus besos sí sabían a maravillas”. Dijo el actor.