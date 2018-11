Ex novio de Mhoni vidente la chantajea con filtrar su "Pack" ¡y ella misma lo comparte! (VIDEO)

Mhoni vidente, también conocida como “La vidente de las estrellas” siempre está en boca de todos por sus populares predicciones, y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues aunque hace varios meses su ex pareja le canceló la boda, la famosa vidente parece haberlo superado, pero su ex novio nuevamente vuelve para atormentarla.

Resulta que el ex novio de la famosa vidente la amenazó y trató de chantajearla con sacar a la luz una serie de fotografías y videos de ella en posiciones muy provocativas, aunque no se sabe la razón, se presume que su ex novio planeaba filtrar “Su pack” como venganza por terminar su relación.

Pero aparentemente “Predijo” el chantaje y se le adelantó a su ex, por lo que ella misma compartió su “Pack” con lo que le robó la oportunidad a su ex de boicotearla.

Mhoni vidente dio una declaración a “La opinión” y dijo lo siguiente:

"Yo me siento triste por el hecho. Pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos. Y no, no pienso hacer nada, sólo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar”.