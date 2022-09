Ex novio de Kim Kardashian asegura que Kris Jenner filtró vídeo íntimo de la famosa

Hace unos días Kris Jenner juró ante el polígrafo que no fue ella quien filtró el vídeo sexual de su hija Kim Kardashian y la máquina le dio la razón y daba fin a los rumores que desde hace años rondan sobre ella, pues consiguió construir todo un imperio mediático para su familia a raíz de este escándalo, por lo que el ex novio de Kim Kardashian, Ray J, ha salido a hablar.

La relación entre Ray J y Kim Kardashian mantuvieron una relación en el lejano 2003, y cuyo nombre se hizo popular de mala manera en 2007 luego de que se filtrara un vídeo sexual en el que aparecía junto a la socialité después de que ambos hubieran consumido éxtasis.

Y aunque ahora Kardashian triunfa como empresaria e inclusive se le vio en la noche el aniversario de Fendi Baguette en Nueva York junto a Danna Paola, Ray J está convencido de que Kris Jenner fue la que filtró el vídeo.

La verdad sobre el escándalo sexual de Kim Kardashian

El hombre que aparece junto a Ray J en la cinta ha indicado que ese metraje que es parte de uno de los episodios de la nueva temporada del reality Show de las Kardashian fue manipulado.

Según el exnovio de la empresaria y socialité, la maniobra del vídeo fue hecha para sacar a Kim Kardashian de la sombra de Paris Hilton, quien acaparaba los focos en ese entonces.

"He estado caminando sobre cáscaras de huevo pensando que voy a tener problemas por decir la verdad y me he aferrado a ella durante los últimos 14 años viendo cómo me humillan. Están celebrando mi destrucción" escribió

Ray J aseguró que no soporta que todo el clan Kardashian haya hecho miles de millones de dólares entorno a este vídeo, por lo que aseguró que hará todo lo posible por limpiar su nombre.

Asimismo afirmó que existen tres videos sexuales diferentes, aunque Kim aseguró el año pasado que no existe ningún otro material comprometedor.

En otras ocasiones Ray J ha dicho que la idea de filtrar el vídeo se le “ocurrió” a Kim luego de que él la sugiriera.

“Me sentí suicida porque cuando sabes que algo es real y es verdad y estás viendo a toda una familia crear un imperio a partir de una mentira que han creado es desgarrador e irrespetuoso con todos los artistas que han sido honestos y fieles a su oficio”, dijo.

¿Quién es Ray J?

Ray J asegura que se hicieron ricos a costa de humillarlo

William Ray Norwood Jr, es un cantante de R&B y actor afroamericano mejor conocido como Ray J, hermano de la también cantante Brandy Norwood e hijo del manager Sonja Norwood.

Nació un 17 de enero de 1981 y su carrera musical empezó en la década de los 90 donde tuvo un éxito moderado.

Actualmente tiene su propio sello discográfico llamado Sanctuary Records Group y es el presentador del show BET (Black Entertaiment Television.

