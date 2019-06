Ex novio de Frida Sofía le envía un EMOTIVO mensaje (FOTO)

Frida Sofía luego de las declaraciones que hizo en el programa "Suelta la sopa", su ex novio Christian Estrada decidió compartir un emotivo mensaje en redes sociales dirigido a su ex novia.

Recordamos que el actor Estrada decidió acudir a un programa de televisión, para revelar su verdad delante de las cámaras, luego de las acusaciones que ha hecho Frida Sofía sobre su mamá, tras ventilar que ella tuvo un romance con él.

Frida Sofía está muy enojada con su mamá y no ha querido tener un reencuentro con ella, pues está muy afectada por lo sucedido con sus ex novios.

Te puede interesar: El 'Canelo' le envía dedicatoria a J Balvin con atrevida pose (FOTO)

Tras los comentarios de Frida Sofía, su ex novio le dedicó un mensaje en redes sociales expresando lo siguiente: "Una madre es una estrella fugaz que pasa por tu vida una vez, ámala porque cuando su luz se apague jamás la volverás a ver".

El actor al finalizar el mensaje para Frida Sofía decidió acompañar la publicación con un hashtag #Háblale.

Tras el comentario del ex de Frida Sofía, los usuarios no dudaron en enviarle diversos mensajes con respecto a la actitud que ha tenido la joven con su mamá Alejandra Guzmán, mientras que otros han criticado al actor pues como recordamos en una publicación en redes sociales había mencionado que no quiere fama.

"Eso es verdad, a una madre tampoco de le juzga y ni mucho menos se le falta al respeto".

"Trepador metiche no te metas este no es tu problema".

Ya no sabe qué hacer para llamar la atención y lo sigan".