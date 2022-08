Ex novio de Biby Gaytán fracasó como cantante y ahora vende casas para sobrevivir

El actor y cantante pasó sin pena ni gloria dentro del mundo de la farándula.

Dicen por ahí que lo difícil no es incursionar en el mundo del espectáculo sino mantenerse vigente dentro del gusto del público y un claro ejemplo de ello es Diego Shoening, un actor y cantante mexicano que se hizo famoso en la década de los 80’s y los 90s’ por formar parte de Timbiriche, en donde conoció a Biby Gaytán, quien más tarde se convertiría en su novia.

Pese a no ser considerado como uno de los integrantes más agraciados del grupo, el también conductor mexicano supo ganarse a la gente con su carisma, misma que le ayudó a participar en diversos proyectos de Televisa. Confiando en el apoyo que recibía por parte del público, él se animó a lanzarse como solista pero no obtuvo el éxito esperado.

La pareja inició su romance cuando ambos formaban parte del grupo Timbiriche.

No obstante, eso no fue impedimento para que Diego Shoening siguiera luchando por hacerse un nombre en el mundo de la farándula mexicana e incluso se sabe que viajó a Estados Unidos, en donde actualmente radica junto con su esposa e hijos, para probar suerte en la cadena Telemundo.

Vendió casas para sobrevivir y ahora es maestro de canto

Al igual que millones de personas en todo el mundo, Diego Shoening se vio afectado por la pandemia del coronavirus COVID-19, la cual provocó que su situación económica empeorará. Al no recibir grandes ingresos por falta de trabajo en la música y la televisión, él se vio en la necesidad de vender casas y así poder sacar adelante a su familia.

“A mí me volteó mi mundo de cabeza, literal, porque estuve parado, sigo parado, no hay trabajo”, declaró el ex integrante de Timbiriche en entrevista para el sitio UnoTV, en donde reveló que tomó un curso para capacitarse como vendedor de inmuebles. Ahora, él se desempeña como maestro de música en la academia Schoening Vocal Training.

¿Quién es el esposo de Biby Gaytán?

La actriz formó una hermosa familia al lado de Eduardo Capetillo, con quien lleva 28 años casada.

Tras su breve romance con Diego Shoening, Biby Gaytan conoció a Eduardo Capetillo, quien es su esposo desde 1994 y con quien ha formado una hermosa familia, misma que presume con orgullo a través de las fotos y videos que comparte en todas sus redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales