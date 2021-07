Ex novia de José Manuel Figueroa lo acusa de maltrato y abuso “Ya no puedo más”

La ex novia de José Manuel Figueroa, Farina Chaparro, lo acusó públicamente de abuso físico y maltrato. Fue a través de varios videos que ella hizo evidente el maltrato que sufrió siendo pareja del hijo de Joan Sebastian.

Uno de los recientes videos publicados al parecer fue grabado por el cantante, quien presuntamente tenía la intención de burlarse de quien ese momento era su novia, mientras ella lloraba.

Videos revelaron el maltrato que sufrió Farina Chaparro

Farina Chaparro denunció al cantante por violencia de género

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, se escucha decir a la modelo entre lágrimas.

Así mismo en la grabación se observa a la joven reclamandole al cantante por una herida que él presuntamente le dejó en el cuello. “Este golpe me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”

Cabe indicar que a través de sus redes sociales la modelo ya había dejado evidencia de que había interpuesto una denuncia en contra del cantante, pero ahora en el programa Sale el Sol fueron revelados los videos donde se hacen evidentes los abusos.

En su cuenta de Facebook Farina aseguró que confía en la investigación que se está llevando a cabo en contra de Figueroa respecto a la denuncia por violencia de género y señaló que espera que se haga justicia.

“El dinero es lo de menos. Quien me conoce no me conoce como una interesada sino ¡todo lo contrario!”, escribió Farina.

José Manuel Figueroa no se ha pronunciado al respecto

Hasta el momento el cantante, que se siente más solo que nunca, no se ha pronunciado al respecto, pero en uno de los videos revelados se le escucha burlarse y reírse de su novia, quien asegura que ya no puede más.

“No te vayas a enojar... pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, se escucha decir al cantante.

Cabe indicar que si bien la relación sentimental entre el cantante José Manuel Figueroa y Farina Chaparro no se hizo oficialmente pública en redes sociales existen varias fotografías de ellos juntos en el rancho de él, en Juliantla.

