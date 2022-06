Ex novia de Gerard Piqué rompe el silencio tras su ruptura con Shakira

La ex de Gerard Piqué, Núria Tomás habla de la ruptura con Shaki

Núria Tomás, ex novia de Gerard Piqué, ha roto finalmente el silencio tras la separación del futbolista con la legendaria cantante Shakira.

La también influencer aclaró que nada tiene que ver en la ruptura, luego de la cantidad excesiva de mensajes que recibió en las redes.

Incluso tras viralizarse imágenes de Piqué con otras mujeres, diversos medios aseguraron que en el pasado también engañó a su ex, razón por la consideran su actitud realmente nunca cambió.

La ex de Gerard Piqué, Núria Tomás habla de la ruptura con Shaki

La ex de Gerard Piqué, Núria Tomás habla de la ruptura con Shaki

Con una vida hecha después de su rompimiento con Piqué en 2010, la influencer Nuria Tomas rompió el silencio sobre la relación del futbolista con la cantante colombiana.

“Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien. Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono. (…) A los 16.000 seguidores nuevos que he tenido esta última semana, sólo deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no la compréis, porque os vais a decepcionar”, describió.

Nuria lanzará en breve un documental sobre su vida, donde además de hablar de su carrera, tomará algunos aspectos personales que la cambiaron por completo.

Te puede interesar: Shakira y la persona que la traicionó más que Piqué

¿Por qué se separaron Shakira y Piqué?

¿Por qué se separaron Shakira y Piqué?

De manera oficial ninguno de los involucrados ha aclarado los motivos de su ruptura, toda vez que los medios aseguran fue por infidelidad del futbolista.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve mensaje que la pareja compartió vía WhatsApp a la agencia de noticias EFE para su respectiva difusión a los demás medios de comunicación.

Shakira mientras tanto se enfoca en el lanzamiento de nueva música y material para el entretenimiento de sus seguidores, quienes aplauden sus deseos de seguir activa en la industria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!