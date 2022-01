Ex novia de Gabriel Soto habla de la boda del actor con Irina Baeva ¿Celosa?

Martha Julia considera que su ex novio está siendo muy feliz al lado de Irina Baeva.

El 2022 será el año en el que Gabriel Soto e Irina Baeva consuman su tórrida y polémica relación sentimental al unir sus vidas en matrimonio. Debido a que este evento es uno de los momentos más esperados dentro del mundo de la farándula mexicana, Martha Julia, quien fuera novia del actor en 2002, dio su opinión al respecto.

A través de las cámaras del programa ‘De Primera Mano’, la actriz de 48 años de edad dejó en claro que no busca meterse en problemas y se limitó a decir que ve muy feliz a su ex pareja desde que anda con su ahora prometida: “Lo veo feliz, la verdad no sé. Sólo veo cosas bonitas”.

Por otro lado, la ex esposa de Salvador Ibarra declaró que ahora no está interesada en el amor y que prefiere darle prioridad a su familia: “Creo que el diseño del amor está en la familia, primero, antes que cualquier cosa. Creo que conforme va creciendo uno se va haciendo mucho más selectivo y el diseño va siendo mucho más exclusivo”.

Irina Baeva se vestirá de novia en 2022

Cibernautas aún no aprueba la relación del actor con Irina Baeva.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que el actor anhela concretar su boda con Irina Baeva en 2022. En entrevista para el programa ‘Despierta América’ de Univisión, el también ex esposo de Geraldine Bazán confesó que será en algún momento de este año cuando se conviertan en marido y mujer.

Recordemos que la pareja ha sido duramente criticada en redes sociales debido a que rumores aseguran que su romance surgió como producto de una infidelidad. Pese a los ataques de los cibernautas, ambos han demostrado que su amor es lo suficientemente fuerte y ahora lo demostrarán uniendo su vida por la vía civil.

¿Cuántos años duró Gabriel Soto con Martha Julia?

La pareja se conoció en las grabaciones de 'Las vías del amor', telenovela emitida por Televisa en 2002.

Martha Julia y Gabriel Soto se conocieron durante las grabaciones de ‘Las vías del amor’, telenovela producida por Emilio Larrosa para Televisa en 2002. Los actores decidieron separarse tras dos años de romance, dejando en claro que todo había acabado en buenos términos.

