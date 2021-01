Ex novia de Eleazar Gómez teme que recupere su libertad

Jeanette Karam, modelo y ex novia de Eleazar Gómez, confesó en entrevista para TV Azteca que siente temor de que el actor quede libre y tome represalias en su contra, esto luego de que fuera detenido y puesto en prisión preventiva por los delitos de violencia intrafamiliar equiparada, denuncia que interpuso Tefi Valenzuela en noviembre pasado.

“Te mentiría si te digo que no, sí me asusta un poco el hecho de que él salga libre porque al final yo no sé cómo vaya a reaccionar, yo en su momento no lo creí capaz de muchas cosas, y él me demostró que, en efecto, era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba”, declaró Jeanette Karam en entrevista virtual para la televisora del Ajusco.

La ex novia de Eleazar Gómez, quien también lo denunciará por violencia física y psicológica, añadió: “No te voy a mentir, sí me genera un poco de miedo, un poco de ansiedad, pero yo confío en que la justicia se va a hacer, y que lo que pase va a ser porque así tenía que ser”.

Eleazar Gómez se encuentra detenido por los delitos de violencia familiar equiparada.

Jeanette Karam sufre traumas por Eleazar Gómez

Al hablar sobre la demanda que interpuso contra el actor, Jeannet Karam asegura que aún le cuesta trabajo hablar de la violencia que vivió a su lado, pero que en Tefi Valenzuela y Elia Ezrré ha encontrado gran apoyo y fortaleza para seguir adelante con este proceso legal.

“Cuando eres una víctima de violencia, es muy difícil hablar de lo que viviste, verbalizarlo, y encontrar empatía en alguien más… Estamos apoyando con todo lo que podemos para buscar justicia por todas las mujeres que lo hemos vivido”, reveló la modelo de 25 años sobre su experiencia con Eleazar Gómez.

Jeanette Karam aplaude la valentía de Nath Campos y criticó a quienes defienden a RIX.

Por último, Jeanette Karam aplaudió el coraje que tuvo Nath Campos para denunciar el abuso sexual que sufrió por parte del youtuber RIX, pues ella asegura que una como víctima se expone a cientos de ataques en las redes sociales por exponer este tipo de situaciones, además de que las autoridades ponen en duda tus declaraciones.

¿Cuál crees que sea el destino de Eleazar Gómez? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram