Ex novia de Camilo reveló por qué no borra las fotos con el cantante

Gabriela Andrade, fue una de las novias formales que tuvo el artista, aunque recientemente la ex novia de Camilo causó furor en las redes sociales debido a sus confesiones, ya que algunos usuarios han quedado intrigados sobre las fotos que aún tiene con su ex en Instagram.

Y es que, en una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron por qué no ha borrado las fotos con el intérprete de "Vida de rico", motivo por el cual te compartimos en La Verdad Noticias lo que dijo, pues recordamos que ella y el cantante tuvieron un romance entre el 2013 y 2014.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la ex novia del cantante habla de él, incluso respondió a las críticas y comparaciones que han surgido por el parecido con Evaluna, la esposa del famoso, ya que algunas fotos se viralizaron y llamaron la atención de varios usuarios.

Ex novia de Camilo aún conserva fotos con el cantante

Ex novia del cantante rompió el silencio por las fotos en Instagram

Gabriela comentó que es un tema que a muchos les causa curiosidad y dijo lo siguiente: "No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida. Y porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas...Y yo prefiero tenerlas".

Por otro lado, la ex del cantante tiene 28 años de edad y se encuentra casada con Nicolás Jiménez, y tiene dos hijas, Federica que tiene 3 años de edad y Agustina, la pequeña que nació el pasado 22 de febrero.

¿Qué pasó con Camilo y Evaluna 2021?

El cantante y su esposa Evaluna

Fue el pasado octubre del 2021 que dieron a conocer la noticia de que se convertirían en padres, pues la famosa pareja le dio la bienvenida a Índigo el pasado mes de abril de 2022, pues presumieron a sus fans el nacimiento de su hija, lo que emocionó a sus seguidores.

Desde entonces los famosos han compartido algunas fotos de su bebé, pero recientemente lo que ha llamado la atención de los internautas es que la ex novia de Camilo reveló por qué no ha eliminado las fotos, ya que a pesar de la ruptura, no borró fotos con su ex.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!