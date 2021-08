Ex novia argentina de Luis Miguel revela un extraño fetiche del cantante

Luis Miguel es conocido, además de su gran talento, por tener un largo historial amoroso, el cual ha estado en boca de todo mundo. Ahora, es la actriz argentina Sandra Villarruel quien reveló en el programa de televisión El Club De Las Divorciadas que durante el tiempo que fueron novios, el cantante demostró tener un fetiche relacionado con las rosas.

Todo comienza en la decada de los 80's cuando ella y “El Sol” protagonizaron un fugaz romance. Según la actriz, el cantante utilizó todas sus artimañas para conquistarla cuando ella tenía 24 años y él 18. Asimismo, mencionó que había visto su bioserie en Netflix para poder entender mejor lo que había pasado entre ellos.

La estrella argentina causó gran revuelo en redes sociales con sus declaraciones.

“Vi la serie para entender más la charla que había tenido con él. Y viste que en la ficción algunos tiempos se cambian”, declaró Sandra Villarruel, conocida en Argentina por haber participado en diversos proyectos de televisión como ‘Las gatitas y ratones de Porcel’, ‘Mirame la palomita’ y ‘Atracción peculiar’, entre otros.

El fetiche de “El Sol”

Al ser cuestionada sobre el rumor que aseguraba que el cantante, quien recientemente fue demandado por deberle 10 años de salario a uno de sus empleados, utilizaba pétalos de rosa como método de seducción, ella respondió sin pena alguna que sí: “Mojaba pétalos de rosas rojas en vino tinto y me los daba de comer”.

Respecto a su romance, ella reveló que ambos se quedaron con ganas de conocerse más: “Nosotros tuvimos una relación de una semana. Porque cuando yo me fui, él arrancaba una gira en Córdoba, porque si no, yo creo que hubiese sido una relación bastante importante”.

Finalmente, la actriz y vedette contó que lo conoció en una cena: “Todo eso lo hizo en la cena. Después de que hablamos de la madre y todo eso… Ahí fue. Ya no se si fue antes o después de que se fueran los demás de la mesa porque se nota que a él no le importó nunca el resto”. Hasta el momento, Luis Miguel no ha dado declaraciones al respecto.

Escucha las declaraciones de la ex novia de "El Sol" a partir del minuto 09:10.

¿Quién fue la primera mujer de Luis Miguel?

Mariana Yazbek es considerada el primer amor de "El Sol".

La primera mujer de Luis Miguel fue la fotógrafa Mariana Yasbek. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el intérprete de 'Suave' inició una relación con ella cuando apenas tenía 18 años de edad. Su fugaz romance terminó por varios motivos, siendo el acoso de la prensa uno de los más importantes.

Fotografías: Redes Sociales