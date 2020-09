Ex niñera de las Kardashian les pide alejar a sus hijos del espectáculo

Ex niñera de las Kardashians les pide alejar a sus hijos del espectáculo

Ahora que Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin tras 21 temporadas, la ex niñera de las famosas hermanas Kardashian les pidió mantener a sus propios hijos alejados de la farándula y en su lugar aprovechar sus años de niñez.

“Sus hijos son pequeños una vez, solo una vez, háganlo por ellos”, dijo Pam Behan al hablar sobre el final del reality de TV que vio saltar a la fama a las hermanas a las que cuidó durante ocho años.

En entrevista para el portal Mirror, la ex niñera dijo que la madre de las Kardashian, Kris Jenner, jugó el papel más importante para que las hermanas se hicieran famosas mientras ella “prospera como el centro de atención”, y sugirió que lo más seguro es que la matriarca se mantenga en la televisión de alguna forma.

Pam señaló la necesidad de fama de Kris Jenner lo que hacía que las hermanas vivieran su vida de manera tan pública

Aconseja a las Kardashian dar privacidad a sus hijos

Pam dijo que las cinco tienen “toda su vida para volver a hacer lo que quieran” alejadas de las pantallas que las han seguido durante casi 20 años en cada paso que dan en sus vidas, ahora que entre ellas y su hermano Rob ya tienen 10 hijos y familias propias.

Las Kardashian y sus retoños

“Sé que no quisiera que mi hijo sea el centro de atención las 24 horas del días, los 7 días de la semana, en cada movimiento. Y luego siempre hay locos por ahí que podrían secuestrarlos”, sugirió. “Hay que tener mucho cuidado y protegerlos a toda costa”.

Cuando Pam comenzó Kourtney tenía 12 años, Kim, 10, Khloe, siete y Robert, solo cuatro. (Foto: Mirror)

Behan señaló que si bien las hermanas más famosas de la televisión eligieron entrar en ese mundo, “los niños deben ser niños y eso no es posible si su vida se desarrolla en la televisión para que todo el mundo lo vea”.

“Es mucha presión actuar y verse de cierta manera.”

El anuncio del final de Keeping Up With The Kardashians despertó varias especulaciones, comenzando con que las estrellas de show no habían logrado un acuerdo con canal E!, mientras que otros señalan las frecuentes tensiones entre las hermanas.

Otras fuentes han señalado que Kris Jenner prefirió terminar con el programa por temor a que su yerno Kanye West “arruinara” la marca de la familia Kardashian con sus comentarios fuera de lugar, además de que se rumora que el rapero quería tener más control sobre el show.