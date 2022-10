Ex marido de Grettell Valdez le debe dinero a la actriz; estrenó negocio

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la espectacular boda de Grettell Valdez y Lionel Clerc, pero su matrimonio no duró por un escándalo del empresario, por lo que finalizaron su historia de amor; la famosa se divorcio en el 2021, aunque en este 2022 confesó que está soltera y que está dispuesta a enamorarse de nuevo.

Pero, TVNotas dio a conocer que una amiga de la actriz aseguró que el ex marido le debe dinero a Valdez, pues ella le habría prestado a su ex casi un millón de pesos. La fuente indicó que ese dinero fue para que él pagara una deuda que tenía en su país.

De acuerdo a la amiga de la actriz, su ex esposo no tiene dinero para pagarle, pero haces unos días abrió un bar en Suiza en sociedad con tres amigos, de igual forma comentó que él estaba de mantenido en el tiempo que tenía un romance con la actriz, y que no aportaba nada en la casa.

¿Qué pasó con el ex de Grettell Valdez?

Grettell se separó de Leo tras escándalo

La amiga de la actriz comentó a la revista que en el 2020, él tuvo que ir a Suiza para pagar por un fraude millonario que cometió en el 2010, por lo que Lionel le pidió prestado dinero a la famosa para pagar la deuda, y que ella se lo prestó por amor, pero su relación se fue enfriando y la actriz le pidió el divorcio el siguiente año 2021.

Con el paso del tiempo, Grettell le pidió que le regresara el dinero que le había prestado, pero él le daba largas a la famosa y le decía que no tenía, pero él comenzó a subir fotos de sus viajes a España, Ibiza y en las montañas de Suiza, por lo que la amiga comenta que él utilizó dinero que le prestó Valdez para poner su negocio.

¿Qué hizo el ex marido de Grettell Valdez?

Grettell y su ex marido

El ex marido de la actriz Grettell Valdez fue encontrado culpable de haber cometido fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero, debido a ello fue sentenciado a una pena de hasta 18 meses en prisión en Suiza.

