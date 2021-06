Ex maquillista de Bárbara de Regil revela todo lo que ella hizo para ser famosa

El ex maquillista de Bárbara de Regil, Xavier Kuri, desenmascaró a la actriz y reveló todo lo que ella fue capaz de hacer con tal de ganar fama, además habló de los malos tratos que recibió trabajando con la protagonista de Rosario Tijeras.

Xavier fue durante tres años el amigo y maquillista exclusivo de la actriz, pero a pesar de ello aseguró que Bárbara lo trató de la peor forma, por eso decidió “sacarle los trapitos” al sol a la actriz que recientemente se ha visto envuelta en polémicas a causa de su proteína.

De acuerdo el maquillista a él le molestó que Regil intentara hacerse a la víctima tras las críticas que recibió su proteína por parte del nutriólogo, Aries Terrón, así que finalmente decidió desenmascararla.

“Creeme que esa mujer si es capaz de hacer eso y de hacer muchas cosas más porque yo trabajé con ella más de tres años, fui su maquillista exclusivo y cómo me pago, como lo peor” aseguró Xavier Kuri en su cuenta de TikTok en apoyo al nutriólogo.

Las declaraciones del ex maquillista de Bárbara

El maquillista aseguro que Bárbara es una mujer muy grosera no solo con los empleados sino también con su madre y con su hija, a quienes incluso las ha insultado y les ha dicho “pendejas”.

Así mismo reveló que la actriz es “experta en colgarse de la fama de los demás” pues indicó que para ser reconocida salió con varios futbolistas, pues esperaba que los medios hablaran de ella.

Eso no fue todo, pues Xavier Kuri aseguró que la protagonista de Rosario Tijeras inlcuso llegó a mentener relaciones sexuales con algunos ejecutivos importantes para lograr sus objetivos en televisión y que le dieran protagónicos.

¿Qué parentesco tienen Marco Antonio Regil y Bárbara de Regil?

Se ha puesto en duda el parentesco de las celebridades

Por mucho tiempo se dijo que estas dos personalidades del mundo del espectáculo eran primos, sin embargo ahora esta afirmación se pone en duda, pues el ex maquillista de la actriz Bárbara de Regil indicó que en realidad ellos no son parientes y que el conductor de “Un Minuto para ganar” no hizo nada para desmentir el parentesco debido a que quería apoyar a la actriz en sus inicios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.