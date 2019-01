Ex mánager reveló lo que sucederá con la ‘resurrección’ de Juan Gabriel

El ex mánager de Juan Gabriel el pasado lunes mencionó que el “Divo de Juárez” aún no aparecerá todavía, pues como recordamos, la espera del famoso cantante ha sido tan esperada por todos los fans.

Recordamos que el pasado mes de diciembre la ‘resurrección’ de Juan Gabriel se iba a llevar a cabo el 7 de enero, fecha de su cumpleaños número 69 y de inmediato los usuarios empezaron a enviar diversos comentarios esperando la llegada del cantante.

Joaquín Muñoz, quien fue el representante de Juan Gabriel, reveló que una persona muy reconocida lo va a sacar, pero por el momento decidió omitir el nombre.

Durante una entrevista el ex mánager mencionó: "No va a aparecer todavía, porque no hemos quedado que fuera a aparecer”.