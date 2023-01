Ex jugador del Barca traiciona a Piqué y se declara Team Shakira

El miércoles pasado, Shakira y Bizarrap revolucionaron al mundo entero con su canción “Session #53”, la cual clara-mente hace alusión a su relación con el ex futbolista del F.C Barcelona, Gerard Piqué.

Aunque la mayoría de sus compañeros del ámbito futbolístico le han mostrado su apoyo a Piqué, hubo uno que no sólo lo traicionó; sino que hasta fue a la fiesta que organizó la cantante colombiana por el lanzamiento de la canción.

En La Verdad Noticias te revelamos la identidad de este ex futbolista, quien demostró ser #TeamShak, como muchos de nosotros.

Revelan que ex futbolista apoya a Shakira

Patrick Kluivert saliendo de la fiesta de Shakira.

La polémica separación entre Piqué y Shakira causó un alboroto mediático que hasta la fecha continúa presente, sobre todo por los actuales dimes y diretes que aún se tiran entre la ex pareja.

“Session #53” es el hit del momento, el cual es dedicado por Shakira a Gerard Piqué; quien le fue infiel después de años de relación y dos hijos.

Estrofas como “Una loba como yo, no está pa’ novatos” o “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, no dejan de sonar por todos lados.

Una de las más famosas es “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, a partir de la cual, Piqué le lanzó un mensaje a la cantante tras conducir este coche.

Shakira, demostrando su gran éxito con la canción, realizó una magna celebración con amigos; la cual se llevó a cabo en su casa (sí, a lado de la suegra).

En esta asistieron diferentes personalidades que clara-mente son #TeamShak, quienes disfrutaron de la melodía a todo volumen.

Lo que pocos saben es que un ex compañero de Piqué, cuando jugaba con el FC Barcelona, también hizo acto de presencia en esta fiesta; así lo captaron las cámaras de ‘Europa Press’ a la salida de la vivienda.

Se trata del ex futbolista Patrick Kluivert, quien guarda muy buena relación con Shakira, y está pendiente de la situación.

¿Shakira y Patrick Kluivert son amigos?

Shakira en el funeral del padre de Rossana.

Sí, el futbolista y la cantante son muy buenos amigos; incluso, tiene muy buena relación también con su esposa, Rossana.

Su amistad es tan fuerte que han estado en los peores momentos, como en el funeral del padre de Rossana; el pasado mes de septiembre. Shakira acudió para consolar y apoyar a sus amigos en esta dolorosa situación.

