Ex integrantes de La Academia se burlan de Myriam Montemayor y ella responde

A la eterna pelea entre Myriam Montemayor y Toñita se unen los demás ex integrantes de la primera generación de La Academia y es que por medio de una transmisión en vivo dejaron en claro que no toleran a la ganadora del reality, pues aprovecharon la oportunidad de burlarse y está no se quedó callada.

Ahora en redes sociales se pronunciaron en torno a la reciente presentación de Myriam en La Academia 20 años y lanzaron fuertes críticas en su contra, lo que acaparpá los chismes de la farándula.

¿Qué pasó con los integrantes de la primera generación de La Academia?

Integrantes de la primera generación de La Academia tuvieron una reunión, entre los que se encontraban Toñita, Wendolee Ayala, Estrella Veloz, Raúl Sandoval y el ex director del programa, Héctor Martínez, José Antonio de la O, la maestra Guille Gómez Silva y el coreógrafo Charly D.

Ante esto decidieron hacer una transmisión en vivo, donde el nombre de Myriam Montemayor salió a relucir: “Falta Myriam para que se afinen” dijo el ex director a lo que Toñita al oir el nombre de su "enemiga" no se quedó callada.

Tras los comentarios las risas no se hicieron esperar y fue Toñita quién aseguró que a ellos no les “falta el aire”, haciendo referencia a la última interpretación de Myriam en un concierto de La Academia.

Después fue Estrella, quién se tapó la nariz para imitar a Myriam, lo que provocó que los demás se comenzaran a reír y por supuesto en redes sociales el video rápidamente se hizo viral.

Myriam lanza mensaje en contra de los ex académicos

Como era de esperarse el video generó controversia, y aunque algunos internautas aseguran que era una broma, otros criticaron la forma de actuar de los ex académicos.

“Vaya compañeritos”, “Qué hipócritas”, “Solo por burlones se habla de ellos”, “La envidia a todo lo que da”, se lee entre algunos de los comentarios.

La polémica no terminó ahí, ya que la cantante Myriam Montemayor no se quedó callada y se pronunció en redes sociales y aunque no mencionó a sus ex compañeros de La Academia, aseguró que estaban mostrando su “verdadera cara”.

