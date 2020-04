Ex integrantes de Big Time Rush se reúnen en la cuarentena ¿vuelven?

Big Time Rush fue una de las series más icónicas de Nickelodeon, que relataba la historia de cuatro amigos jugadores de Hockey, que deciden probar suerte en la música, y la encuentran, pero no solo en la serie, sino también en la vida real, siendo una de las agrupaciones más aclamadas.

En ese sentido, como casi todas las bandas, se separaron, rompiendo el corazón de millones de fans, sin embargo, este 20 de Abril los fans de la agrupación pudieron sentir la nostalgia, al ver que se reunieron a través de un video en vivo, en plena cuarentena, cada quien desde su casa.

Fue después de 5 años de no estar juntos ante los ojos del público que llegó este reencuentro, que se llevó a cabo cerca de las 8 de la mañana hora méxico, y que posteriormente fue publicado en la cuenta oficial de twitter de BTR.

"¿Cómo están todos? es una reunión de banda; ha pasado mucho tiempo desde que no estamos juntos", dicen en el mensaje publicado.

Logan Henderson, Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos Pena, son los integrantes de este grupo, el cual aún sigue presente en el corazón de los seguidores, por sus canciones memorables como Windows Down.

Big Time Rush ¿regresa?

El video del reencuentro de Big Time Rush terminó con un “Nos vemos pronto”, lo que ha comenzado el rumor de que, al acabarse esta cuarentena, podríamos ver nuevamente a la banda en la industria musical, pues los reencuentros están de moda.

Y es que en 2019 ocurrieron grandes reencuentros de bandas icónicas, como los Jonas Brothers, que sacaron un nuevo disco, o las Spice Girls, que hicieron una gira de conciertos por Reino Unido.

La cuarentena también ha traído grandes reencuentros, como el de hace unos días, en donde los chicos de High School Musical se reunieron para deleitarnos con el memorable We’re All In This Together.