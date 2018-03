Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Ex integrante de Pussycat Dolls dice que eran una red de prostitución. Haber destapado el caso de Harvey Weinstein sobre abusos sexuales de su parte a actrices y ex empleadas ha traído más consecuencias. Un efecto dominó que parece no tener un fin visible. Ya que luego del escándalo surgieron mas estrellas que acusaron a Weinstein de acoso sexual, como Cara Delevingne. Y parece que esto ha dado pie a que más personas del espectáculo alcen la voz. Pues hace unos días Blake Lively dijo que logró que echaran a un maquillista cuando lo descubrió grabándola mientras dormía. Y ahora una estrella más hace tremenda revelación.

Ex integrante de Pussycat Dolls dice que eran una red de prostitución

“La verdad es que no estaba en un grupo de chicas, estuve en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras que todos los que nos poseían hicieron dinero”, decía el primero de los tuits.

I just want to say to all of you the fans my family I love you & thank you for your words of kindness & support ❤️?? God bless you all ? — KAYA (@KayaJones) 16 de octubre de 2017

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

"Decidí abandonar mis sueños, mis compañeras de banda y un contrato de grabación valorado en 13 millones de dólares. Sabíamos que seríamos las número 1”, explica.

“Trataron de silenciarnos, pero nos hicimos más fuertes. Intentaron drogarnos, pero estuvimos más lúcidas. Intentaron ponernos en la lista negra, pero los fans nos siguieron. Ya no somos niñas”.

La mayoría sufre abusos

Pues este día una Ex integrante de Pussycat Dolls dice que eran una red de prostitución. Hablamos de Kaya Jones, quien ha querido contar su historia y lo hizo a través de varios mensajes en Twitter. Esta serie de publicaciones dejaron claro que ella asegura que el grupo de chicas funcionaba como una 'red de prostitución'. Pues la cantante Kaya Jones asegura que durante su tiempo en la banda, los mánagers y ejecutivos la hacían sentir usada.Kaya Jones asegura que los mánagers como ejecutivos de la discográfica se aprovecharon de ellas. Pues dice que usaron sus sueños de fama para obligarlas a acostarse con algunos hombres.Por esta razón Kaya Jones asegura haber dejado a las Pussycat Dolls tres años después de haber ingresado.También en estos mensajes compartidos a través de Twitter, Kaya Jones, ex integrante de las Pussycat Dolls dice que trataron de silenciarlas.También explica que la mayoría de los artistas que sufren abusos no denuncian este tipo de situaciones porque: "¡Todos sufrimos abusos! A mí me amenazaron de que si hablaba terminarían con mi carrera, o incluso mi vida”. Unos mensajes que escribió hace dos días y por los que ha recibido un alud de apoyo que ha querido dar las gracias a sus seguidores. Pussycat Dolls fue un grupo creado por la coreógrafa Robin Antin originalmente pensado como un grupo de burlesque, cuyo integrante más famoso ha sido Carmen Electra. Su primer acuerdo con una discográfica lo firmaron en 2003, justo el año en el que Kaya Jones se incorporaba al grupo. En total las Pussycat Dolls solo lograron lanzar dos discos, sin embargo mas que una banda musical se volvieron una franquicia. Al anunciar su disolución en 2009, algunas han seguido explotando el nombre con realities shows, actuaciones en Las Vegas, productos de merchandising o en sus carreras con otras bandas.