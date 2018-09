Ex integrante de 'La Voz México' insulta a trabajadora doméstica

Cynnderela, a como mejor se le ubica a la cantante Cynthia Cordero, quien fue integrante de la tercera temporada de 'La Voz México', recibió fuertes críticas en las redes sociales tras exponer en su cuenta de Twitter su 'mala experiencia' cuando intentó contratar a una señora de servicio doméstico para ayudarla con la limpieza de su casa.

Hoy entrevisté a una mujer para que me ayude en la casa y me dice:



-no cocino porque no sé

Y yo ah, no te preocupes de hecho yo suelo cocinar.



-ah y no lavo y plancho porque me duele la espalda.



NO POZ SI QUIERES SOLO VEN A BARRER, HUEVONA.

— CYN (@Cynnderela) September 17, 2018

Cynthia mencionó que estaba molesta pues la mujer que pretendía contratar para hacer el servicio doméstico de su casa no le iba a cocinar, lavar y planchar.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) respondió a la cantante compartiéndole, a través de la misma red social, un tabulador salarial para trabajadoras domésticas del 2018 y el contrato de trabajo.

Hemos elaborado la Guía de Apoyo para Empleadoras hacia un trabajo Digno. Te invitamos a conocer y descargar el Contrato de Trabajo entre Empleadoras y Trabajadoras del Hogar https://t.co/qkG8IFzz4J



Construyamos una cultura del respeto y la legalidad hacia el #TrabajoDelHogar pic.twitter.com/GM5lS5ylay — SINACTRAHO (@SINACTRAHO1) 19 de septiembre de 2018

En realidad en México el trabajo doméstico no se encuentra regulado, por esta razón las organizaciones civiles promueven en el país la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201 ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo que vivió esta empleada doméstica con Cynthia no es ajeno a lo que muchas otras viven. La OIT destaca la asimetría entre las relaciones de poder que se generan en el sector porque las empleadas enfrentan en México altos niveles de aislamiento, maltrato, abuso, humillación y discriminación, informalidad laboral, así como bajos niveles salariales.

Lo más increíble es que después van por la vida quejandose que no hay dinero o trabajo. Que bárbara — Christian Carrillo (@ChrisRenteriahb) 17 de septiembre de 2018

Ay no! Es todo un pedo, faltan por sus huevos o limpian como quieren hay que andar tras de ellas y saben que no las puedes botar porque con bebé pues la que sale perdiendo eres tú! — Cristina (@cristinaMcortte) 17 de septiembre de 2018