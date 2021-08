Ex integrante de Kabah asegura que “bateó” a David Bisbal más de una vez

La cantante Daniela Magún, conocida en el medio del espectáculo mexicano por haber formado parte de Kabah, causó revuelo en las redes sociales al confesar que años atrás se dio el lujo de rechazar a David Bisbal, quien en más de una ocasión le invitó a salir y tener una cita romántica.

Durante una reciente emisión de Netas Divinas, programa de Unicable donde ella es conductora, la artista mencionó que en el pasado se encontró al español en un avión y fue ahí donde él le preguntó sin pena alguna sobre sus planes después de aterrizar para luego invitarla a comer. Sin embargo, ella rechazó la propuesta ya que en aquel tiempo tenía novio.

La conductora confesó a Netas Divinas que si se arrepiente de haberlo "bateado":

“Era de noche, un vuelo tardísimo y me dijo ‘¿Que vas a hacer aterrizando?’, porque él realmente comenzaba su carrera, y en México qué restaurantes hay abiertos a estas horas.... Bisbal dijo: ‘Ay, me encantan los tacos. ¿No quieres ir a comer unos tacos aterrizando?’ y yo no fui, no fui porque tenía novio” declaró la intérprete de ‘La Calle de las Sirenas’.

Lo rechazó por segunda vez y ahora se arrepiente

Daniela Magún aseguró que esa misma propuesta se presentó una década después, pero que también la rechazó por estar en una relación: “Yo creo que diez años después, volvió. Entonces otra vez volvió a ligar, pero yo creo que ni él se acordaba de que se había sentado junto a mi, pero otra vez fue así de ojito pispireto, y entonces dije que no".

Al ser cuestionada por sus compañeras sobre si se arrepentía de rechazar a David Bisbal, quien recientemente anunció una colaboración musical con Danna Paola, ella dijo que si se arrepiente, pero que siempre trató de respetar sus relaciones. Finalmente, la conductora bromeó al decir que el cantante ya estaba feliz y casado.

“Si me arrepiento, pero que hace uno cuando está en una relación… Ahora el señor está felizmente casado y yo felizmente descasada”, finalizó Daniela Magún.

¿Dónde está ahora David Bisbal?

El cantante radica en Madrid al lado de su familia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, David Bisbal vive actualmente en Madrid, España al lado de su hermosa familia, la cual está conformada por su esposa Rosanna Zanetti y sus hijos: Matteo y Bianca. También los acompaña Ella, la hija que surge de su matrimonio con la diseñadora de joyas Elena Tablada.

¿Crees que David Bisbal y Daniela Magún hubieran hecho bonita pareja? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales