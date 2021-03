Ex galán de TV Azteca está dispuesto a vender tamales para sobrevivir

La actual pandemia del coronavirus COVID-19 ha causado grandes estragos en la economía de miles de personas, incluyendo a las celebridades del medio del espectáculo mexicano. Un ejemplo de ellos es Héctor Soberón, ex galán de TV Azteca, quien asegura estar dispuesto a vender tamales con tal de sobrevivir a esta crisis.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Héctor Soberón reveló que está atravesando por una etapa bastante difícil a causa de la pandemia, pero que no piensa darse por vencido: "No me he quedado con los brazos cruzados, estoy de un lado a otro, buscando chamba, estudiando cosas de mi propia carrera como ingeniero en electrónica”.

Héctor Soberón ha sobrevivido a la pandemia gracias a la venta de paneles solares.

Asimismo, el ex galán de TV Azteca señaló que ha podido sobrevivir a la crisis de la actual pandemia vendiendo paneles solares: “Vendo aquí paneles solares, me metí a estudiar para sacar un certificado para poder instalar. Nos estamos reinventando en muchas cosas”.

De igual manera, Héctor Soberón señaló en vivo que para él no ha sido difícil dejar su ego a un lado: "Trabajo vas a encontrar, aunque vendas pepitas en las esquinas, La cosa es que a muchas personas no les gusta dejar el ego a un lado y aceptarlo. En estos tiempos de crisis hay que hacer las cosas y lo que sea para salir adelante".

Héctor Soberón no se dará por vencido

El ex esposo de Michelle Vieth aseguró que hará todo lo imposible para que nunca falte el sustento en su hogar: "Tengo una familia y me han enseñado a ser el proveedor de la casa, y así tenga que vender tamales, lo voy a hacer, pero no me voy a dejar caer, al contrario".

Por último, Héctor Soberón, quien actualmente reside en Estados Unidos, confesó que vive al día, pero que lo importante es que tiene salud: "Ya no tengo ninguna pertenencia, pero vivo al día, como todos. Creo que lo más importante es que tenemos salud y habiendo salud, tienes todo lo demás. No estás amarrado a nada".

