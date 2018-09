Ex esposa de José José intentó suicidarse y matar a sus hijos con veneno (VIDEO)

Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida como Anel, y quien fuera esposa de José José en la década de los 70's, aprovechó las cámaras de un programa de espectáculo para hacer una escalofriante declaración.

José José y Anel en sus años de matrimonio

Anel, confesó que durante su matrimonio con el cantante, entró en una fuerte crisis de depresión y autoestima, por lo que intentó suicidarse y quitarle la vida a sus dos hijos con veneno de ratas. Afortunadamente la ex esposa de José José vivió para contarlo.

"Un día, llegando de un viaje, venía yo sin estima, derrotada e impotente. Pepe había dado una guerra en la gira. Yo llegué a mi casa y dije ‘Me quiero morir’, y acababa de comprar veneno para ratas y el señor de la tienda me dijo: Con esto, señora, no queda ni el polvito del animalito. Y yo dije pues me lo tomo y aparte se los doy a mis hijos porque no se los voy a dejar a José", detalló.

José José, Anel y sus hijos Marysol y José Joel

La ex reina de belleza, también utilizó el espacio para pedirle a José José que salga de su escondite, pues dice que desde hace un mes no les contesta el teléfono a sus hijos Marysol y José Joel.