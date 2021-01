Ex esposa de Armie Hammer reacciona a supuesto CANIBALISMO del actor

Recientemente a través de La Verdad Noticias nos enteramos del polémico caso de Armie Hammer, actor que se volvió tendencia luego de que se filtraran una serie de perturbadores chats sexuales, en donde expuso sus fantasías relacionadas con el canibalismo y el sadomasoquismo.

Ahora este tema vuelve a estar en el ojo del huracán, tras conocerse que su ex esposa Elizabeth Chambers ha reaccionado a estas inquietantes conversaciones que tuvo el actor junto a otras mujeres.

De acuerdo a la información compartida por el tabloide británico “Daily Mail”, una fuente cercana a la ex esposa de Armie Hammer, aseguró que Chambers calificó a su ex marido como un verdadero monstruo.

Elizabeth Chambers reacciona al escandalo de Armie Hammer

Sin embargo, esta misma fuente señaló que Chambers no se notaba totalmente sorprendida ante la noticia, pues aparentemente varias de estas mujeres que han reportado el comportamiento de Hammer ya se habían comunicado con ella.

Asimismo, se mencionó que Elizabeth se encuentra bastante consternada ante este ‘nuevo’ dato de quien fue su esposo, asegurando sentirse confundida sobre si Armie Hammer siempre mantuvo oculto este lado de su personalidad, o si sucedió algo que lo cambió por completo.

Acusan a Armie Hammer de Canibalismo

Siguiendo esta misma información, una de las mujeres que se puso en contacto con Elizabeth Chambers sobre su experiencia con Hammer, quedó tan traumatizada que tuvo que ingresar a un programa de rehabilitación y terapia.

Recordemos que fue el pasado mes de julio, cuando Armie Hammer anunció que había decidido separarse de su mujer después de una década de matrimonio, el cual ha dado como fruto a dos hijos: Harper y Ford, de 5 y 3 años respectivamente.

Elizabeth Chambers reacciona al escandalo de Armie Hammer

