Ex esposa de Alfredo Adame saca las garras por sus hijos

Luego de que Alfredo Adame desheredara a sus 3 hijos varones y les quitara su apellido, ahora Mary Paz Banquells, salió en su defensa y dijo: “Legalmente no les puede quitar su apellido, así se registraron y es su nombre y apellido, y como me han dicho mis hijos: ‘El apellido no lo hace uno, el nombre es de quien lo hace’ y ellos van a hacer su propio nombre y su propia vida”.

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells estuvieron casados por 25 años.

Además señaló que de ser necesario, apoyaría a sus hijos para cambiarse el apellido por el de ella, si así lo desean: “Yo estoy para apoyarlos, no me gustaría porque así se registraron, así nacieron, le guste o no le guste, él voluntariamente los registró, entonces ese es el nombre de mis hijos”, explicó en ’Sale el Sol’.

Alfredo Adame es homofóbico con su propio hijo

Sobre la homosexualidad de su hijo Sebastián comentó: “Quiero pensar que su papá por la forma de su educación le ha costado trabajo, pero quiero creer en el fondo de mi corazón que quiere a su hijo y que lo acepta tal cuál”, finalizó.

Alfredo Adame no quiere que su hijo Sebastián hable de su homosexualidad en público.

Según declaraciones de Sebastián Adame al programa digital ‘Chisme No Like’, su padre le reclamó e insultó vía WhatsApp por haber hablado de sus preferencias sexuales ante la cámara, pues el conductor de 62 años de edad cree que esta situación puede afectar su imagen pública.

