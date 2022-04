Ex esposa de Alfredo Adame le manda una advertencia a Magaly Chávez

Ex esposa de Alfredo Adame asegura que el actor no ha tenido ningún acercamiento con sus hijos

La actriz Mary Paz Banquells le mandó una advertencia a la actual novia de Alfredo Adame, Magaly Chávez, pues asegura que al principio el actor es cariñoso, sin embargo después la situación cambia.

De igual forma la actriz agradeció a Magaly por el interés de que sus hijos de reconcilien con Alfredo Adame y afirmó que desea que su exmarido si se encuentre enamorado y que pueda tener una relación duradera,

Hasta el momento, no se ha dado un acercamiento entre Diego, Alejandro y Sebastián con su padre Alfredo Adame, según lo que reveló la actriz Mary Paz Banquells.

Alfredo Adame y sus hijos

Alfredo Adame aseguró que estaba dispuesto a una reconciliación con sus hijos

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Alfredo Adame afirmó que piensa reconciliarse con sus hijos, por su novia.

El actor señaló que podría dejar atrás los problemas con sus hijos y empezar una nueva relación, si ellos estaban dispuestos a olvidar sus diferencias.

Sin embargo, ahora es su ex esposa quién revela que no se ha comunicado con sus hijos y estos lo único que piden es que no se haga un circo su reconciliación.

“Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado. Es algo que tienen que arreglar entre ellos en privado”.

¿Quién es la pareja de Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Magaly tiene planes de boda

Magaly Chávez es ex participante del reality show “Enamorandonos” de Tv Azteca, además es modelo y ha participado en diversas obras de teatro.

Es la ex esposa del actor, Mary Paz Banquells quién aprovechó las cámaras para mandar una advertencia a Magaly y destacó que al principio puede ser caballeroso y romántico, sin embargo después de relación cambia.

Recordemos que tras 25 años de matrimonio, han existido muchas diferencias entre Mary Paz Banquells y Alfredo Adame, quienes se han visto involucrados en fuertes declaraciones en medios de comunicación.

