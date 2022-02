Ex esposa de Alfredo Adame desea que el actor cambie para bien

La ex esposa de Alfredo Adame, Mary Paz Banquells, fue entrevistada y los reporteros no pudieron evitar preguntarle sobre la reciente pelea callejera el actor mexicano y se llevó los aplausos del público por abstenerse a dar comentarios y por el contrario, afirmó que no le desea ningún mal y espera que algún día cambie para bien.

Recordemos que Susan Quintana, última pareja sentimental del también presentador, ventiló varias intimidades de él, mismas que resultaron por ser polémicas, pues entre las cosas que destacaron, señaló que tiene un severo problema de ira.

El mismo adame dio su versión de la pelea callejera y reveló que fue víctima de unos “montacoches”, por lo que procederá legalmente contra la pareja y exigirá al DIF que reubiquen de familia a la menor involucrada en el conflicto.

¿Alfredo Adame se reconciliará con sus hijos?

Hijos del actor están abiertos a una relación

La también actriz detalló que ella y sus hijos se encuentran en paz y tras cinco años de vivir en medio del escándalo por las acciones y opiniones de Alfredo, preefirió no hablar de él, pues “cada quien su vida, todo el mundo lo vio, ¿no?”.

Dijo además que espera que el actor cambie y pronto tenga contacto con sus hijos y forme parte de su futuro ya que en el pasado no figura.

“Lo deseo de todo corazón que haya una reconciliación con sus hijos”:

Por su parte, Diego Adame Banquells, uno de los hijos Adame, dijo que no está cerrado a una relación con su papá y es que pese a todo lo que ha dicho de ellos, señala que el futuro es incierto.

“Yo no me cierro. Dicen que el futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar”.

¿Cuál es la edad de Alfredo Adame?

El actor nació en 1958, y es alguien muy polémico

Actualmente tiene 64 años de edad; nació el 10 de junio de 1958, por lo que está próximo a cumplir un año más de vida y como en años anteriores, celebrará solo, pues está alejado de sus hijos.

Uno de los conflicto que lo habría obligado a romper lazos con sus hijos, fue cuando se afirmó que Alfredo Adame quiso asesinar a su propia familia, declaraciones dadas por Carlos Trejo y explicadas en La Verdad Noticias.

