Ex empleada de Michael Jackson asegura que lo vio manoseando a varios niños

Uno de los temas más escandalosos en la actualidad es sin duda la polémica que trajo la noticia del estreno de “Leaving Neverland” un documental basado en la vida del “Rey del pop” Michael Jackson, donde se expondrán sus supuestos abusos sexuales a menores de edad, lo que indignó a millones de personas quienes reprobaron las acciones de la productora.

Ahora podría confirmarse la veracidad de estos ataques sexuales en contra de menores con la declaración de una de sus ex empleadas: Adrian McManus.

La mujer se desempeñaba como empleada doméstica en la mansión del astro del pop, y aseguró que durante su estancia trabajando para el cantante presenció muchas cosas perturbadoras, pero jamás se atrevió a decir nada ya que temió por su vida pues incluso recibió amenazas de muerte.

"Me dijeron que podían contratar a un asesino para que me sacara y me cortara el cuello y que nunca encontrarían mi cuerpo".