Marcela Basteri, la desaparecida madre del cantante Luis Miguel, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales a causa de las recientes declaraciones de Miguel Aldana, ex director de la Interpol México e íntimo amigo de Arturo “El Negro” Durazo, pues asegura que está viva y que incluso ha tenido contacto con ella.

En entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, Miguel Aldana aseguró que ella le confesó hace un año que se encontraba bien. Sin embargo, él no quiso saber de su paradero para evitar problemas, eso sí, le ofreció su ayuda para cualquier favor que ella necesite

"A mí me habló el año pasado. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde está. Sólo le pregunté: '¿Estás bien?'. 'Sí, estoy bien'. '¿No se te ofrece nada?' 'No, te agradezco mucho' y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas", declaró el ex director de la Interpol México ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

Asimismo, Miguel Aldana mencionó que a pesar de que no ve al cantante Luis Miguel desde hace ya varios años, aseguró que él podría estar teniendo contacto con su madre, pero que no le interesa hablar del tema en público: "Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella".

El misterio del paradero de Marcela Basteri

El paradero de Marcela es uno de los grandes misterios de "El Sol".

Tal y como te ha informado La Verdad Noticias con anterioridad, el paradero de Marcela es uno de los más grandes misterios de la vida de “El Sol”, pues mucho se ha especulado que está viva y radicando en Argentina, mientras que otros aseguran que ella fue asesinada y enterrada por Luisito Rey en la casa de Las Matas, Madrid.

De acuerdo a la bioserie de Luis Miguel en Netflix, Marcela Basteri desapareció luego de haberse encontrado con su esposo en Madrid, y ahora, en el segundo episodio de la segunda temporada se revela que los rumores de su muerte son ciertos, aunque en la vida real nada ha sido confirmado.

