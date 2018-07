Ex de Yolanda Andrade le mandó fuerte mensaje

La ex de Yolanda Andrade, Melissa Galindo le envió un fuerte y contundente mensaje a su ex pareja; la conductora de Mojoe. La joven sinaloense ha destacado por poseer atributos que su madre tierra le ha dado; esto haciendo alusión a los atributos que ella tiene.

Ha pasado un largo año, luego de la separación que hubo entre Yolanda Andrade y Melissa Galindo, quienes supuestamente concluyeron su relación por una 'infidelidad'. Después de esto, un medio de comunicación se dirigió a Melissa Galindo para hacerle preguntas respecto al tema:

"O sea, no les aburre, no sé nada de ella, mi amor; yo estoy bien tranquila, yo estoy bien feliz, trabajando en mí, ¿o sea? La parte de mi vida es lo que hay adentro, no lo que hay afuera en chismes".

Muy segura de sí misma, Melissa Galindo aseguró que Yolanda Andrade, su ex pareja no tendría motivo para cerrarle las puertas de los diversos medios, pues no ve una venganza de su parte, luego de su separación.

"No tiene por qué. Bueno yo si soy productora y soy muy inteligente, si no soy una persona tonta, yo lo que haría es contratar una persona talentosa, ¿o sea? No me dejaría llevar ni por lo que digan, ni por lo que piensen, la verdad es que es absurdo".

De igual manera se le preguntó, si Yolanda Andrade su 'ex' le abrió y facilitó las puertas de los medios y la respuesta de de Melissa Galindo fue bastante concreta.

"No, mi amor. Yo estuve en 'La Voz..México' desde el 2012 y luego estuve en el CEA (escuela de actuación de Televisa) y en el 2014 estuve con Laura Paussini y yo vengo trabajando desde hace nueve años en la Ciudad de Méxco".