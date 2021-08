Ex de Valentín Elizalde se casará con Tano Elizalde

Tano Elizalde ha sido una persona fundamental en la historia de la vida y muerte de Valentín Elizalde, y a varios años de la muerte del Gallo de Oro, sigue dando de que hablar, pues ahora contraerá nupcias con la ex del cantante.

La polémica de Tano Elizalde no se acaba, y ahora es una de las personas más odiadas por los fans del gallo.

Y es que hace apenas unos meses te informamos que la esposa de Valentin Elizalde andaba con su primo Tano, lo que fue una noticia muy criticada por los internautas.

Fue en entrevista con el medio Sale el Sol que Tano dio a conocer que dentro de poco llegará al altar con Gabriela Sabag, y que hace algunos meses entregó el anillo, noticia que se tenía muy oculta.

Y es que Tano suele compartir algunas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, casi todas dedicadas a su primo Valentin, sin embargo, no mencionó nada sobre su relación con Gabriela.

Tano Elizalde ha sido acusado en varias ocasiones de "Traición"

Esta no es la primera vez que Tano es duramente criticado por los fans del cantante de “vete Ya”, pues hace poco la hija de Valentin dijo que recibió amenazas de muerte de su tío Tano, esto lo confesó en una entrevista con Ventaneando.

“He recibido desde críticas a amenazas de muerte. Me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, una persona como él no está bien ni mentalmente ni en su persona, no tiene la capacidad de hacernos algo más, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer”