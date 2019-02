Ex de Paulina Rubio estrena nuevo romance y presume su amor en Instagram (FOTO)

El cantante Gerardo Bazúa, quien fue el esposo de la “Chica dorada” luego de haber confirmado su ruptura amorosa, tal parece que ha encontrado nuevamente el amor y para festejar el Día de San Valentín, compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram para presumir a su nueva novia.

En la instantánea se aprecia que el ex de Paulina Rubio se encuentra disfrutando de su nuevo romance con una mujer misteriosa, ambos lucen muy enamorados y felices.

En la publicación en redes sociales, el ex de Paulina Rubio escribió: “Gracias por hacerme sentir así!!! Tan bien, tan lleno de vida y amor. No hay palabras para expresarte todo lo que siento por ti. Llegas en ese preciso momento para estar juntos y no separarnos. Gracias por tu sonrisa y positivismo siempre. Loveyou! #trompuda #tusabesquien #LCCM #AhhhChi”.