Ex de Ninel Conde envió dura advertencia: "Tengo la custodia"

Ninel Conde, la famosa "Bombón asesino" sigue dando de qué hablar por sus recientes declaraciones sobre su hijo Emmanuel, pues te dimos a conocer que la actriz y cantante confesó que no desea seguir realizando las visitas a su hijo, aunque aseguró que le duele.

Tras aquellos comentarios, su ex Giovanni Medina no se quedó callado y arremetió en contra de la famosa. Durante una entrevista con el programa "De primera mano" habló sobre lo ocurrido. Cabe mencionar que la artista tiene derecho de ver a su hijo cada 15 días.

En La Verdad Noticias te informamos cuál fue la razón de Ninel para no ver a su hijo Emmanuel, pues no verá al niño hasta que las autoridades le permitan ver a su hijo en algún sitio neutral y no en la casa de su ex pareja.

Giovanni Medina reaccionó a las declaraciones de Ninel Conde

Medina comentó que mantendrá seguro a su hijo de la "vida loca" que lleva la cantante y lanzó una dura advertencia: "Tengo yo la custodia de mi hijo, le duela a quien le duela, y mi hijo está bien...he hecho la labor que esta persona no ha hecho, aunque le duela".

De igual forma Giovanni expresó al programa de televisión que él está cumpliendo sus responsabilidades todos los días, en cuidar de su hijo. Por otro lado, mencionó que las autoridades le otorgaron el derecho de proteger al niño del ambiente en el que vive la famosa.

"Soy un papá presente". Dijo Medina.

¿Qué hace Ninel Conde?

La cantante se presentará en los Premios Tu Música Urbano

Ninel Conde participará en Premios Tu Música Urbano, evento que se transmitirá en vivo por Telemundo este jueves 23 de junio, donde también participarán varios artistas. Mientras tanto en las noticias de la farándula te seguiremos compartiendo lo que suceda con la cantante.

