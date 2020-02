Ex de Michelle Vieth envía fuerte amenaza a la famosa ¡él quiere matarla!

Uno de los momentos más complicados que ha vivido Michelle Vieth fue la separación de sus hijos, pues han revelado que desde el año pasado su ex Christian Aparicio, se llevó a los hijos que tuvieron y no le ha permitido a la famosa que se acerque a ellos. Sin embargo, un conocido de la actriz ha revelado que la conductora ha recibido amenazas de muerte.

Recordamos que Michelle Vieth en su segundo matrimonio con Leandro Ampudia tuvo a dos hijos, mientras que en su tercera relación con Christian Aparicio tuvo dos hijos; la actriz nunca se casó con él.

El conocido de Michelle Vieth reveló a la famosa revista TV Notas que desde el mes de diciembre la famosa no ha podido ver a sus dos hijos pequeños y debido a ello los extraña demasiado.

En la entrevista dieron a conocer que el ex de Michelle Vieth decidió ir a buscar a sus hijos a la escuela, y desde ese momento la famosa no ha tenido un acercamiento con sus pequeños, pues todo indica que el motivo por el cual él se los quitó fue porque la actriz le reclamó a Aparicio por no cumplir el acuerdo que tenía los días que se llevaba a sus hijos.

El conocido de Michelle Vieth reveló a TV Notas que él comenzó a gritarle muchas cosas a la famosa delante de las maestras a tal grado de llevarse a sus hijos para que estuvieron lejos de la famosa.

Michelle Vieth teme por su vida y la de sus hijos

Y es que mencionaron que Michelle Vieth está muy aterrada por lo agresivo que es su ex pareja, incluso la persona cercana a la famosa comentó que ella sufría de maltrato y violencia físico por parte de Christian Aparicio.

El conocido reveló en la entrevista que cuando Michelle Vieth estaba embarazada, su ex pareja la golpeó, debido a que la famosa le reclamó acerca de una infidelidad que ella descubrió. La revista TV Notas reveló que Aparicio tiene problemas psicológicos y de adicciones, pues una de sus frustraciones es que no ha tenido éxito como torero.

Recordamos que habían especulado que Michelle Vieth acudió a un reclusorio por haber sufrido unos golpes, sin embargo, el conocido reveló que ella fue al lugar para solicitar protección, pues la famosa mostró las pruebas de golpes que había recibido por parte de su ex pareja Aparicio.

El conocido de Michelle Vieth reveló que la famosa por el momento no puede decir nada al respecto, pues el juez les indicó que no pueden decir nada sobre el caso, pues para la famosa lo más importante es poder ver a sus hijos.

