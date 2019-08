Ex de Lupillo Rivera FURIOSA por haber sido comparada con Belinda

La ex de Lupillo Rivera causó revuelo en las redes sociales luego de que un usuario la había comparado con Belinda, la supuesta novia del cantante, pues los fuertes rumores entre un romance entre ellos han impactado a los internautas.

Recordamos que Mayeli Alonso durante una entrevista confesó que le encantaría invitar a cenar a su ex y a la intérprete de "Sapito", pero tal parece que ahora la relación amorosa que podrían tener su ex y la cantante ha disgustado a Alonso y todo fue porque un usuario comentó lo siguiente: “Ah, ya sé porque es que todos dicen que Belinda es una dama y es mucho más súper bonita que tú”.

Ante este comentario Alonso explotó de coraje y envió un contundente mensaje sobre la comparación que hicieron de ella y la cantante Belinda: "si vieran lo ridículas que se ven haciendo esos comentarios fuera de lugar, a mí me vale una reverenda si mi ‘ex’, porque así lo quise, anda con Belinda, o con Chupitos”.

La reacción que tuvo la ex de Lupillo Rivera dividió opiniones en redes sociales, pues Alonso no debió expresarse de esa forma, pues todo parece indicar que le molestan los comentarios sobre el cantante y su nueva conquista.

"Esta ardida la Mayeli", "Eres tan fina para hablar", "Sinceramente te escuchas muy ardida", "Que corriente eres, Belinda es una dama y tú bien naca".

En el mensaje que envió la ex del cantante, reveló que ya no siente amor por él pues ha mencionado que no le interesa como hombre, luego de haber solicitado el divorcio tras haberse casado con él; cabe mencionar que ambos tienen dos hijos en común.

