Linet Puente se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales debido a que se reveló que su pareja, el productor Carlos Luis Galán, fue despedido de El Heraldo TV a petición de la actual colaboradora de Ventaneando, exitoso programa de TV Azteca.

Según información de la revista TVNotas, El Heraldo TV decidió despedir a Carlos Luis Galán, esto debido a que los directivos del canal están haciendo todo lo posible para limpiar la mala imagen y reputación que el productor generó al revelarse que le había sido infiel con Liz Basaldúa, una reportera que trabajaba en dicha empresa.

Aseguran que Linet Puente pidió a El Heraldo Televisión que despida a Carlos Luis Galán, su ex pareja.

Una persona allegada a la televisora le confesó a la revista TVNotas que el productor y ex novio de Linet Puente ya no forma parte de la empresa, lo cual podría confirmar los rumores de que la estrella de TV Azteca había solicitado su despido ante los ejecutivos.

Y es que hace tiempo se dio a conocer que la conductora de Ventaneando le había pedido a los directivos de El Heraldo TV que despidieran a su ex pareja, puesto que ella se los había recomendado; primero se informó que Liz Basaldúa ya no trabajaba en dicha empresa, mientras que a Carlos Luis Galán se le sería retirado el apoyo hasta que ya no sea considerado una persona vital para el canal.

Ex de Linet Puente presume a su nueva novia

Carlos Luis Galán recibió duras críticas por iniciar un romance con Liz Basaldúa.

El romance entre Carlos Luis Galán y Liz Basaldúa causó gran polémica en las redes sociales debido a que el productor presumió su amor por la reportera a escasos días de haber terminado con Linet Puente, hecho que hizo enojar a los fanáticos de la conductora.

“Preparen, apunten, ¡fuego! Por qué no, hace unos días fui lo más buscado en Google, en un país de unas cuantas millones de personas que, sin conocer más allá de unas fotos por aquínos juzgaron por... ¿Por? Ni siquiera nos conocen… Muchos disparando y yo agradeciendo el amor, el que te hace bien”, escribió Carlos Luis Galán en Instagram.

