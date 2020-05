Ex de Kylie Jenner, Travis Scott tuvo un romance con Rihanna/Foto: Mujer Hoy y Bustle

Según los informes, Travis Scott se enfureció cuando se filtró en línea la noticia de su romance secreto con Rihanna. Antes de que el rapero saliera con Kylie Jenner y le dieran la bienvenida a su hija Stormi juntos, él disfrutó de un romance discreto con la cantante Rihanna.

El periodista que expuso la relación en línea ahora ha afirmado que Travis estaba furioso al respecto, ya que había pedido que se mantuviera en secreto. Hablando en el podcast Throwing Fits , el anfitrión Lawrence Schlossman le contó a su coanfitrión James Harris y a la periodista Jonah Weiner lo que sucedió cuando hizo público el romance en 2015.

Y dice que Travis, de 28 años, no estaba contento de que el mundo descubriera que estaba saliendo con Rihanna, de 32.

Riri y Travis unieron sus talentos musicales en la canción "Woo" del 2016/Foto: Entertainment Tonight

Lawrence, ex editor de Complex, dijo: "Le di la noticia sobre él y Rihanna, que me dijeron que no hiciera. Aparentemente, lo que [el editor de Complex Joe] The Puma, nuestro chico Joe The Puma, me dijo fue que dañó la relación de Complex con Travis. Esto fue en 2015/16. Escribí esto. Pero aparentemente, durante los próximos dos años, lo haría quejarse de eso".

Añadió: "No es porque él esté como, 'No le digas a nadie que estoy destrozando a Rihanna'. Es porque Rihanna está como, 'No le digas a nadie que estoy destrozando a Travis Scott, por favor'. [Es] obviamente vergonzoso como f ** k".

En la edición de diciembre de 2015 / enero de 2016 de Complex, Lawrence escribió sobre la conversación de dos horas que había tenido con Travis sobre "toda la controversia, las críticas y los rumores que rodean cada uno de sus movimientos".

Y dijo que durante la conversación, Travis describió a Rihanna como su "musa" y la llamó "inspiradora" y "creativa". Pero hablando de revelar la relación, Lawrence dice que Travis le dijo que no "me hiciera así, hombre".

La relación de Rihanna y Travis Scott

Rihanna y Travis se conocieron en 2013 en la ceremonia de apertura del desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. También trabajaron juntos, colaborando en 2015, en B *** h Better Have My Money.

Travis y Rihanna fueron fotografiados juntos varias veces, incluso en la fiesta del 95 aniversario de Vogue en París en 2015, cuando fueron vistos con el cuñado de Kylie, Kanye West, quien está casado con su hermana Kim Kardashian.

Rihanna ya había mostrado ser gran amiga de los raperos Kanye West y Travis Scott/Foto: Gala

Travis también apareció en una sesión de fotos con Rihanna para anunciar su colaboración Fenty con Puma.

Dos años después, Travis entabló un romance con la magnate del maquillaje, Kylie. Recibieron a su hija Stormi juntos en febrero de 2018, después de mantener todo el embarazo en secreto.

Si bien algunos rumores se arremolinaron, Kylie logró mantener su embarazo fuera del centro de atención extremadamente bien teniendo en cuenta lo famosa que es.

Después de anunciar el nacimiento de su hija, compartió imágenes de todo su embarazo en un cortometraje hecho a sí mismo que publicó en YouTube.

Kylie y Travis se separaron en octubre del año pasado, pero actualmente se están aislando junto con Stormi durante la pandemia de coronavirus.

Los rumores de una regreso han estado circulando por un tiempo, pero han insistido en que solo son amigos y compañeros.

También te puede interesar: Kylie Jenner le dedica tiernas palabras a Travis Scott en Instagram

El sobrino de Kylie, Mason, también confirmó accidentalmente que su relación no está de vuelta durante un video en vivo de Instagram. Su cuenta fue eliminada más tarde por su madre Kourtney.