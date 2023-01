¿Ex de Khloé Kardashian quiere reconquistarla?

Han pasado ya seis años desde que Khloé Kardashian y el jugador de basquetbol Lamar Odom pusieran oficialmente fin a su matrimonio, aunque su relación llevaba ya una larga temporada.

Las adicciones de ex jugador de la NBA y, asimismo, el derrame cerebral que sufrió a causa de una sobredosis jugaron un papel clave en la separación y en la decisión que tomó la empresaria de desvincularse definitivamente del deportista.

Lamar atraviesa ahora una etapa mucho más estable en su vida, y desde luego mucho más saludable, aunque en el terreno amoroso sigue sin tener suerte. Sabrina Parr fue su última novia conocida, una entrenadora personal que parecía haber contribuido notablemente a la rehabilitación del exjugador y con la que se comprometió hace dos años.

Sin embargo, ella misma rompió el compromiso a principios del año pasado y aseguró a través de un comunicado que no podía seguir ayudando a su ex en ese camino a la recuperación "que tanto necesitaba".

A partir de ese momento, buena parte de las apariciones mediáticas de Lamar Odom han ido dirigidas a constatar el amor que le sigue teniendo a Khloé.

En su última entrevista con el medio TMZ, el exjugador de los Lakers reconoció que sueña con regresar a su lado o, al menos, recuperar parte de esa amistad que ambos cultivaron incluso cuando su amor se había extinguido.

No obstante, Lamar reconoce que sus ideas no dejan de ser fantasiosas y posiblemente irrealizables, por lo que se conformaría con que Khlóe rehiciera su vida sentimental con un "buen hombre" que, a diferencia de su ex Tristan Thompson, no la traicione y decepcione.

Khloé es el amor de su vida

"Creo que sí [que Khloé es el amor de mi vida]. De todas las mujeres con las que he estado, no puedo decir que nadie más me haya hecho sentir tan seguro como ella", confesó.

"Me encantaría sacar a Khloé a cenar algún día. Ser su amigo. Pero soy muy tímido y me da miedo que me rechace", agregó sobre el motivo de su distancia. "Espero que el próximo chico de su vida lo haga mejor. Espero que haya aprendido la lección después de estar conmigo y con Tristan", deseó.

