Ex de Kanye West lo tacha de PSICÓPATA narcisista; asegura haber sido su VÍCTIMA

La famosa cantante Amber Rose reveló durante una entrevista que durante los 10 años de su relación con el controversial rapero Kanye West, él la maltrató haciéndole bullying y te tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

“Él se burlaba de mí, me acosó durante 10 años. Me llamó prostituta. 10 años después, o sea, déjame en paz. No hablo de ti”.

“Obviamente esto surge en las entrevistas porque es una gran parte de por qué soy famosa, entonces trato de dar buenas entrevistas y no avergonzarme de ello, pero al mismo tiempo estoy como ‘Amigo, déjame tranquila’. Eso es lo que hacen los narcisistas, compartes dos años con la persona, la llevas por el mundo, le compras joyas, le dices al mundo lo mucho que la quieres y como si nada la persona decide que ya no es lo que quiere. Así que decidí irme”, confesó.

Kanye West maltrató a Amber Rose cuando eran pareja

Kanye West y Donald Trump son parecidos

Por otra parte, Amber Rose comparó a Kanye West, actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, con el actual presidente Donald Trump, ya que cree que ellos son "muy parecidos".

“Entiendo por qué Kanye ama a Trump, son como almas gemelas, son la misma persona. Cuando escucho algo que dice Trump, pienso, ‘Dios mío, es Kanye’. Probablemente él se ve a sí mismo como Trump; por eso lo apoya”, cree.

Amber Rose dijo anteriormente que siempre se sintió atraída por los "sociópatas narcisistas".

“Un terapeuta dijo: ‘Atraes a sociópatas narcisistas’. Y no voy a mencionar nombres. Pero algunos de ellos eran así (…) Como ‘No, no vas a controlar mis movimientos, no me vas a decir qué usar, no me dirá adónde tengo que ir o quién será mi amigo. No tengo tiempo para eso'”, subrayó.

Amber Rose estuvo con Kanye West de 2008 a 2010. Comenzaron a salir cuando el rapero terminó su compromiso con el estilista Alexis Phifer.