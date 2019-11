Ex de Inés Gómez Mont intentó secuestrar a sus hijos, Pati Chapoy lo desenmascara

En el mundo del espectáculo hemos visto de parejas a parejas, desde las muy románticas y perfectas, instalar caóticas como lo es el caso de Inés Gómez Mont. Y es que en 2013 Ines Gómez Mont se separó de Javier Díaz a causa de desentendidos personales.

Si bien Inés Gómez Mont, y Javier Díaz formaron una familia muy grande mientras estuvieron juntos, tras el divorcio a conductora prohibió a su expareja ver a sus hijos. Sin embargo, no fue una decisión tomada impulsivamente, sino que hubo motivos para que Inés Gómez Mont se decidieron por ello.

De acuerdo con Pati Chapoy, Javier Díaz habría cometido una serie de hechos nefastos con los cuales demostró ser un pésimo padre, el primero de ellos fue cuando se llevó a su hija Inés a Acapulco, Y que, al dejarla dormida en el hotel se fue de fiesta, pero la niña despertó a medianoche buscando a su padre, deambulando sola por toda la casa en la que se quedó expuesta a peligros.

Otra de las razones por las cuales Inés Gómez Mont habría tomado dicha decisión, fue que tras la separación Javier Díaz sedes ajeno de las responsabilidades económicas de Los menores, no cumpliendo con los pagos de manutención, por más que Inés Gómez Mont lo solicitaba.

Asimismo, Pati Chapoy relato qué Javier Díaz habría dejado plantado a sus hijos numerosa cantidad de veces, porque el hombre comenzó a decepcionar a sus hijos Quienes se emocionaban por verlo, pero finalmente nunca llegaba.

La gota que derramó el vaso estuvo cuándo, a ser notificado de que ya no podría ver a sus hijos, Javier Díaz intentó secuestrarlos, ya no lo has a buscar a la escuela sin avisarle a Inés Gómez Mont, y exigir a las autoridades del colegio que sus hijos le sean entregados, afortunadamente los docentes no cedieron ante la petición y se comunicaron inmediatamente con la madre de los menores.

No cabe duda que a varios años después del divorcio el tema sigue resonando, los únicos afectados en el asunto son los hijos de Inés Gómez Mont.

