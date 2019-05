Ex de Frida Sofía rompe el silencio en pleno programa de televisión (VIDEO)

Tras los fuertes comentarios que ha realizado Frida Sofía en contra de su ex novio debido a las especulaciones sobre el romance que sostuvo con Alejandra Guzmán; Christian Estrada rompe el silencio y durante un programa de televisión reveló su verdad.

Durante el programa "Un nuevo día" tuvieron como invitado al foro al ex de Frida Sofía para aclarar los fuertes comentarios que ha realizado la hija de Alejandra Guzmán en su contra.

El ex de Frida Sofía mencionó que, durante el noviazgo con la hija de la rockera, siempre se mostró muy romántico y caballeroso con ella.

"Yo con Frida duramos casi los seis meses, es como lo dije y lo vuelvo a decir, yo no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, simplemente de Frida Sofía, yo al momento que conocí a Alejandra no sabía que ella tenía una hija".