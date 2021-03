Ex de Frida Sofía reacciona a la reconciliación de Alejandra Guzmán con su hija

Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán desde hace varios meses están distanciadas. Sin embargo, hace unos días, el público se enteró que entre ambas cantantes próximamente podría haber una reconciliación.

Ya que la misma Frida fue quien dijo en un programa de televisión que su famosa mamá ya la ha buscado nuevamente, y aunque aún hay mucho problemas que resolver, la joven de 29 años espera que pronto su madre se decida a ir a terapia con ella para mejorar su relación.

Ante esta noticia, el influencer Christian Estrada, ex novio de Frida fue cuestionado sobre el reencuentro entre su antigua pareja y su ex suegra. El novio de la actriz María Fernanda Quiroz reaccionó de buena manera al enterarse de que La Guzmán y su hija se estaban reconciliando.

“Qué padre, madre e hija como tienen que ser las cosas. El amor es lo mejor y el amor de una madre más, porque como madre nada más hay una”, dijo Christian Estrada conocido como “El Sina”, ante los reporteros.

No obstante, cuando se le preguntó su opinión sobre la polémica que ocasionó este encuentro entre la rockera Alejandra Guzmán y la intérprete de “Ándale”, el joven decidió no responder, ya que no estaba enterado del escándalo que surgió después de la supuesta reconciliación.

¿Por qué Christian Estrada está vinculado a Frida y Alejandra Guzmán?

Como ya te hemos informado en La Verdad Noticias, la cantante Frida Sofía y su mamá, hija de Silvia Pinal se pelearon desde hace varios años por diversos motivos.

Pero uno de los más controversiales fue que Frida asegura que Alejandra “se metió” con Estrada. Al ver a su madre con su ex pareja, la joven Frida decidió abortar el bebé que estaba esperando con él, ya que le afectó demasiado la traición.

Christian fue una de las personas que posiblemente provocó la separación de Frida y Alejandra/Foto: Infobae

Desde eso, madre e hija han estado separadas, y se dice que Christian aún tiene una “buena relación” con La Guzmán a pesar de su presunto romance. ¿Crees que Frida Sofía haya perdonado la supuesta traición de Alejandra?

