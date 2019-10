Ex de Fabiola Campomanes revela las pruebas de las agresiones que sufrió

Fabiola Campomanes vuelve a ser acusada de agredir a su ex pareja; el actor Jonathan Islas a través de las redes sociales causó revuelo luego de que hace unos días compartió un mensaje para pedirle disculpas a su ex pareja, sin embargo él sigue causándole daño a la famosa.

Recordamos que la actriz mexicana compartió un impactante mensaje en redes sociales para dar a conocer lo que había sucedido con las declaraciones que hizo su ex en Instagram; la famosa reveló que él estaba bajo los efectos del alcohol y comenzó a agredirla verbalmente.

Ante las confesiones de la famosa, su ex se retractó de haber subido el video donde mostraba a sus seguidores las marcas que le dejó supuestamente la actriz, pero todo parece indicar que él aún quiere hacerle daño a la actriz.

Recientemente el programa "Suelta la sopa" compartió unas fotografías donde se puede apreciar los golpes que tiene en el rostro y mediante un mensaje expresó lo siguiente: "Muy fácil juzgar cuando una dicta me bajo la moral y me hizo sentir mal, amigos hombres no se dejen valemos mucho no porque sean más famosas o exitosas dejen su moral a bajo.

Tras el mensaje que compartió el ex de la actriz, los internautas comenzaron a opinar al respecto, pues no dudaron en defender a Fabiola Campomanes de las acusaciones que vuelve a realizar el actor Jonathan Islas.

"Yo creo que el adicto es él", "este lo que busca es cámara", "Está de nuevo borracho", "Eso es un desquiciado", "Los efectos de las drogas", "Este tipo lo que quiere es llamar la atención".

Cabe mencionar que los videos donde el actor pide disculpas a la actriz fueron eliminados de su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, en sus historias compartió un contundente mensaje luego de la polémica con Fabiola Campomanes.

