Ex de Cristian Castro revela ÍNTIMOS secretos del cantante ¡Cochinote!

El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra en una nueva polémica, luego de que su ex pareja revelara varios de los secretos del cantante y con lo que ha dejado impactados a sus seguidores en las redes sociales.

Resulta que Wendy, una mujer de 34 años que vive en Santa Mónica, señaló que conoció al famoso mientras trabajaba en un restaurante de cajera, también reveló que ella le pidió un autógrafo y después él le pidió su número telefónico dando paso a una relación, afirmando: ‘‘Tuvimos sexo toda la noche, nos dormimos casi hasta las 4 de la mañana”.

Pero eso no ha sido todo lo que ha revelado, pues la ex del hijo de Verónica Castro señaló que era muy romántico, por lo que rápidamente supo ganarse su amor y confianza, pero que todo cambio con el tiempo, pues detalló: “Después me llamaba cuando tenía hambre, me pedía que fuera a cocinarle o a lavarle su licuadora para hacerse shakes (malteadas), que quería masajes; parecía una maid (sirvienta).

¿A Cristian Castro le gustan las gordas?

La mujer confesó también que en su mente estaba la idea de que él la sacara a comer, pero después parecía que se burlaba de ella ya que le decía que la quería bien gorda, por lo que le respondía que ya estaba gorda, y volvia a decirle que él eso le fascinaba: “entre más gorda estés, mucho mejor”.

Poco después Wendy, se dio cuenta que Cristian Castro mantenía una relación con la modelo colombiana, Martha Muvdi, “Al otro día me fui a trabajar y ya no me marcó, pero vi una foto de él con una muchacha; decía que era su novia y que la había sorprendido en Colombia, entonces me quedé en shock”.

Cabe mencionar que Wendy asegura que le reclamó por su deshonestidad, a lo que él sólo se limitó a ofrecerle una disculpa y su amistad, por lo que finalizó diciendo: “No estoy enojada porque ame a Cristian, no; pero quiero que se sepa quién es él en realidad, la forma en que engaña a las mujeres”, afirmó.

