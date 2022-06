¿Ex de Chiquis Rivera le dedicó su última canción a la cantante?

Chiquis Rivera es una famosa cantante que lleva meses de su separación con Lorenzo Méndez y aun en trámites de divorcio, Lorenzo Méndez y la cantante siguen en el ojo del huracán pues anteriormente Chiquis habrían acusado a Lorenzo de maltrato y de tener problemas con adicciones.

El cantante ha negado todo al respecto, pero ahora una nueva canción en su perfil ha levantado las sospechas que tal vez iría con dedicatoria para su ex pareja.

En esta ocasión, la hija de Jenni Rivera siempre ha mostrado positiva y ha dado declaraciones al respecto y ha confesado que hasta llego a pasar por una depresión tras estos problemas en si vida.

"Me separé durante la pandemia y creo que todos sufrimos mucho por eso, y luego yo estaba en una separación y si me entro una fuerte depresión" comentó la cantante.

¿Lorenzo Méndez dedica canción a Chiquis Rivera?

Hay que destacar que en el fragmento de canción que subió Lorenzo Méndez también hubo mención para la actual pareja de Chiquis pues aseguran que es un fotógrafo llamado Emilio Sánchez.

"No te dabas cuenta de que a mí me causabas risa, donde el fuego quemó siempre quedaron mis cenizas y el novio que te cargas en el Insta me seguía".

Además de esos versos tristes también hace referencia a su vida de soltero y lo bien que le va con ese nuevo estilo de vida, por lo que aseguran de que está narrando parte de lo que actualmente vive, tras separarse de la cantante.

¿Quién es Lorenzo Méndez?

Lorenzo Méndez es la ex pareja de Chiquis Rivera, mismo que se resalta no ha querido firmar los papeles finales para concretar el divorcio, aseguró la cantante hija de Jenni Rivera.

Cabe destacar que este personaje fue el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, quien también aclaró de qué se tratan las cláusulas que le impuso a la hija de “La Diva de la Banda” para finalmente firmar la ruptura.

