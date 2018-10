Ex de Ariana Grande habla en su show de su polémica ruptura

A varios días de haber cancelado su compromiso con Ariana Grande, Pete Davidson finalmente abordó el tema de su desagradable ruptura amorosa.

Fue así como el sábado pasado, el comediante reapareció en público tras conocerse el final de su compromiso con la cantante para presentar junto a Judd Apatow un espectáculo de ‘stand up’ en West Hollywood cuyos beneficios iban a parar a la organización política Swing Left.

Pete Davidson en un show de standup.

Pete Davidson comenzó su intervención aclarando que lo último que deseaba en esos momentos era subirse a un escenario frente a decenas de extraños, pero que se sentía obligado a cumplir con sus obligaciones profesionales y porque respetaba el acuerdo que ya había pactado con su amigo.

A decir verdad, en lugar de hablar del tema en cuestión superficialmente, el humorista prefirió ser el primero en sacar a relucir lo que ocurrió entre él y su expareja para poner al día a los presentes de su estado emocional.

Ariana Grande le regresó el anillo a Pete Davidson

Conoce parte de lo que expresó en su monólogo

“¿Alguien tiene una habitación libre o está buscando un compañero de piso?”, preguntó para resumir su situación actual, antes de pasar a revelar cómo había ocupado gran parte de los últimos días.

“Bueno, he estado tapándome unos cuantos tatuajes. Eso siempre resulta divertido”, añadió con ironía refiriéndose a los diseños -incluida unas orejas de conejo- que se realizó junto a su ex o en honor a ella. “En mi caso, necesito un dos por uno en el departamento de tatuajes. A estas alturas ya me da miedo hasta tatuarme a mi madre, así de mal estoy. Obviamente ya saben que hemos roto o lo que sea, pero la cuestión es que cuando nos comprometimos nos hicimos tatuajes a juego y recuerdo que en aquel momento leí un titular que decía: ‘¿Es im**cil Pete Davidson?’. El 93 por ciento de los encuestados pensaba que sí. Un amigo mío me dijo que no escuchara esas tonterías, y yo le hice caso porque entonces estaba seguro de que no era un im**cil. El otro día estábamos en la cocina y ese mismo amigo me dijo: ‘Pues resulta que sí que eras im**cil'”.

El público no recibió con el mejor humor sus comentarios

Pese a su empeño en seguir adelante con el show y utilizar sus ‘desgracias personales’ para arrancar una sonrisa al público, el pesimismo que se percibía en las bromas de Davidson era más que evidente y en un momento dado él mismo reconoció que está atravesando uno de los momentos más bajos de su vida.

“Soy un buen tipo al que no dejan de pegarle patadas en el p**o. Todo el mundo piensa: Pobre chico, espero que no acabe suicidándose”.

Pete Davidson